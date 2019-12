“Los ingresos públicos son parte del problema en la Argentina, y por lo tanto necesitamos prestarle particular interés. Al Frente de la AFIP va a estar Mercedes Marcó del Pont . La invité, la convoqué al Frente Para la Victoria hace muchos años, siempre bien impresionado por su pensamiento y su lógica económica. Una vez más la he vuelto a convocar para garantizarle al Estado que los ingresos y los recursos ingresen correcta y suficientemente bien a la Argentina. No voy a hablar de lo que aprecio y admiro a Mercedes porque se va a ir la tarde”, remarcó Fernández sobre la flamante titular de la AFIP, que busca terminar de cerrar los casilleros de la administración en este fin de semana.