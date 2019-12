Pero no solo fue Cristina Fernández de Kirchner quien negoció con Alberto Fernández puestos en el Gabinete. Si bien no tiene el mismo peso específico dentro de la alianza del futuro gobierno que la ex mandataria, tras el veto a Gorgal, Massa logró que el presidente electo seleccionara a un hombre de su confianza para Transporte. Esa cartera la liderará Mario Meoni, ex intendente de Junín.