El encuentro en Pinamar. "Una sola vez lo vi fuera de la Fiscalía por un espacio no mayor a una hora en la localidad de Pinamar y una vez más pasó por la Fiscalía antes de fin de año, a su pedido, donde me comentó que había uno o unos abogados que habían querido ‘girar’ al Juez Bonadio y a mi persona y que me iba a decir quién era. Obviamente me manifesté interesado en tener esa información para adoptar las medidas pertinentes y prometió que en cuanto lo supiera me lo iba a decir (...) Cercano al fin de año pasado yo estaba con un gran cansancio por la intensidad del trabajo. No recuerdo si escribió o llamó diciendo que estaba en el extranjero, que tenía una información importante que podría contribuir a establecer ‘la ruta del dinero’ (sic) y que me la quería aportar. Yo le comenté que estaba yéndome de vacaciones y me sugirió que él iba para la costa, que si yo quería podía pasar a verme y comentarme sobre esa información. No le di demasiada importancia dado que era un hombre extremadamente locuaz y tal vez fantasioso, no dándole entidad hasta tanto supiera de qué se trataba”.