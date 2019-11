Esa embestida, claro, no fue interpretada en círculos massistas como un cascoteo restringido a un cargo en particular, sino como parte de un mensaje directo y amplio para limitar los espacios políticos de Massa. Ocurrió además horas después que de trascendiera que no corría más para el Ministerio de Seguridad el nombre de Diego Gorgal, asesor del líder del Frente Renovador en ese rubro. Mucho oleaje en un mismo día.