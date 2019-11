— Yo creo que es un tema semántico. Por qué te digo. Porque creo que Mauricio Macri ya tiene un rol en la historia política argentina. Un rol creo muy valorable y muy prestigioso, y me da mucho orgullo de poder trabajar con él. Y creo que tiene una referencia ineludible para lo que viene. Y al mismo tiempo creo que hay un enorme espacio de laburo y de trabajo que tienen que hacer los líderes parlamentarios, nuestros gobernadores, referentes que quieran entrar y competir. Tenemos que tener un espacio abierto, competitivo, que crezca, que crezca en la diversidad, que crezca hacia nuevos liderazgos, y no creo que sea incompatible, me parece que es una falsa disyuntiva. Porque a veces está la mirada, y lo he hablado con muchos que han planteado ese debate de si va a ser un Mauricio que acapare todo y quiera que no crezca nadie. No hay dirigente político en la Argentina, creo, en los últimos 20 o 30 años que ha promovido más liderazgos que Mauricio Macri.