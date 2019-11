Más allá de los que estarían confirmados -aunque Fernández no lo haya hecho oficial- hay al menos 16 cargos claves que su conducción son una incógnita. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, es un área muy sensible en la cual el presidente electo estaría evaluando designar a Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de Néstor Kirchner.