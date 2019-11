Por supuesto, se admite un mínimo de objeciones expresas o implícitas de la ex presidente. No serían más de dos y habrían sido saldadas hace tiempo. El caso de Rossi es explicado del mismo modo que el planteo a Caserio, más allá de cómo terminen, por las cuestiones prácticas referidas y no por origen interno. Habrá que ver, en cambio, qué ocurre con Carlos Zannini, mencionado para manejar administrativamente el Senado, para ser jefe de los abogados del Estado nacional y para un inorgánico y menos visible papel cerca de la ex presidente.