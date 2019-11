El dirigente del Frente de Todos aseguró que la idea del futuro gobierno argentino es “cumplir las obligaciones” con la deuda que tiene el país con el FMI, pero “cumplirlas de un modo tal que no padezca la gente”. “La gente ha padecido mucho y no puede seguir así. No se le puede pedir más ajuste. Ya no hay más lugar para el ajuste”, indicó.