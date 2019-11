Todavía no sabe exactamente qué es lo que falló, si tendría que haber ido más rápido o más lento o si dejó de escuchar algo importante que quisieron decirle y no estaba preparado para oírlo. Piensa, sí, que desde el principio fue demasiado optimista y corrió de su lado a cada uno que intentó alertarlo de los problemas que generaba con sus decisiones. Como sea, cuando el 27 de octubre la realidad de los votos le demostró a Mauricio Macri que el esfuerzo de las marchas por 30 ciudades había tenido sentido pero no haya alcanzado para forzar el balotaje, inició la larga ceremonia del adiós.