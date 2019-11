- Sí, me sorprendí al leer el libro, porque usted dice que hasta el peronismo no era habitual que familias de origen árabe, como los Saadi de Catamarca, los Sapag de Neuquén, los Romero de Corrientes, los Menem y Yoma de La Rioja, estuvieran integrados a la vida política de la Argentina, que esto se inicia en el primer peronismo. Para mí es sorprendente, porque cuando uno habla de los Saadi, de los Romero, de los Sapag, de los Menem, no habla de árabes, habla de argentinos, como tantas familias judías, uno piensa en argentinos. Su aporte como investigador es que, antes del primer peronismo, esto no tan normal como hoy, no estaban integradas a la vida política.