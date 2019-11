Mauro, de origen italiano, reveló que mantuvo una reunión con Fabián Rossi en Buenos Aires por pedido de Pérez Gadín. “Me entrevisté con Rossi, me explicó sus actividades, quería abrir una cuenta”, se limitó a contar. Más tarde, ante una pregunta de los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudo recordar si había otras personas en ese encuentro, que derivó en la apertura de las cuentas de SGI Argentina y Marketing and Logistic Management. “No me acuerdo si había otras personas. Si había, no tenían un papel importante”, contestó.