Tras el triunfo de Fernández el 27 de octubre, el jefe de Estado brasileño afirmó, de entrada, que no estaría presente en el traspaso del mando de Mauricio Macri al dirigente peronista. Pero en ese momento llegó a señalar que daba libertad para cualquiera de su equipo que quisiera sustituirlo: “El que quiera ir que me venga a hablar”. El martes había trascendido que sería el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien viajaría a Buenos Aires. Pero esta mañana se supo que no le tocaría a él estar en la asunción de Fernández.