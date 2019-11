No solo eso, si no que los vecinos de esas ciudades, que tenían buenas valoraciones de los intendentes de Juntos por el Cambio por la gran cantidad de obras que se hicieron y el esfuerzo en materia de ordenamiento de los estados municipales, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, por primera vez se encontraron con los jefes comunales en la calle o en los actos, pidiendo al borde de la desesperación el voto “para no perder lo hecho hasta aquí".