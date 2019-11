- Yo decía que había que salir a jugar para ganar, y no darnos por vencidos. Yo dije en Barrancas de Belgrano que la pelea que se pierde es la que no se da. Y creo que el Presidente también construye una acción política con la gente en la calle extraordinaria. Los analistas políticos subestimaron eso, siempre decían que era su propio público, que no iba a crecer, que no movía el amperímetro. Y lo que estaban desconociendo era esa energía o dinámica social que se daba entre el Presidente y la gente de una manera notable. Y que se llenaban plazas convocándolas con el teléfono, sin colectivos. Es algo que minimizado por los analistas políticos y algunos encuestadores, que siempre se equivocan por lo menos en la Argentina, y que ahora se sorprenden del resultado. En realidad, el resultado y el crecimiento a Juntos por el Cambio tuvo que ver con la campaña que el Presidente hizo en la calle. Yo lo acompañé y realicé una tarea complementaria en muchos lugares del país con el mismo estilo, con la gente. Esto es un valor que lo coloca a él en un marco de liderazgo de la oposición, en donde nadie puede desconocer que el 40% no es un número que se pueda tirar a la basura.