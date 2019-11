La cuestión no se agotaría en las posiciones individuales de la ex presidente. El kirchnerismo duro lo considera territorio vital para su desarrollo futuro. Pero eso no expresaría voluntad de quiebre, según dicen, en la visión de los principales jefes de La Cámpora, con Máximo Kirchner en primer lugar. Las cartas actuales están colocadas a mano de Alberto Fernández y del juego que permitió encolumnar a Sergio Massa y otros referentes. Con todo, nadie descuidaría su espacio.