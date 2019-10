“El de Macri va a ser el primer gobierno no peronista desde Alvear en terminar su mandato". La frase venía siendo repetida en los últimos meses por distintos dirigentes oficialistas, como María Eugenia Vidal y Mario Negri. Se referían a Marcelo T. de Alvear, el radical que gobernó el país entre 1922 y 1928. Haciendo la aclaración de que en los años ’20 el peronismo todavía no existía, finalmente el vaticinio está a días de cumplirse: Macri va a quedar en los libros de historia como el primer mandatario no peronista en completar su mandato desde la irrupción en la vida política argentina del movimiento creado por Juan Domingo Perón.