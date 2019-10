-El primer punto a acordar con el gobierno de Donald Trump de parte de Alberto Fernández es cuál va a ser la posición del nuevo gobierno argentino y si mantiene o no una drástica oposición al régimen en Venezuela conducido por Maduro. Este es el punto central de la negociación con Estados Unidos. Trump fija su política con los distintos países de la región según sea su posición respecto de Venezuela. Esta no es una cuestión de definición de categoría de ciencia política sobre si es un régimen autoritario o una dictadura , es un cuestión de participar – o no- del proceso aislamiento y de sanción que realizan los distintos países de América del Sur, más los Estados Unidos, hacia el régimen de Nicolás Maduro.