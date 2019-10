Si bien no felicitó expresamente a Alberto Fernández, el ex presidente brasileño Lula da Silva tuiteó la parte del discurso de Fernández en el que el presidente electo pidió la libertad del ex mandatario brasileño. Lula cumple una pena de ocho años y diez meses por corrupción y lavado de dinero. Horas antes, al augurarle feliz cumpleaños, Fernández había elogiado a Lula como “un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio”.