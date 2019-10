Sí, me retiro de la política activa. Esto significa que si hay una crisis yo no esté presente. Pero como ciudadana común. La banca mejor que la ocupen los más jóvenes. Yo ya no tengo nada que hacer en el parlamento. Mi agenda se agotó. Es preferible sostener desde afuera, hay que saber retirarse. Yo soy una persona que quiero vivir. Yo casi no viví para mi en 25 años.