De cara al domingo 27 de octubre, la referente de La Cámpora buscará el apoyo de los votantes del ex intendente Gustavo Pulti, quien no fue autorizado a competir en la interna del Frente de Todos con la actual diputada y que alcanzó poco más del 17% de los sufragios en las Primarias. Además, Raverta especula con la posibilidad de recibir parte del acompañamiento del electorado que respaldó anteriormente a Baragiola, sobre todo después de que la concejal radical no felicitara públicamente a Montenegro por su victoria en las primarias.