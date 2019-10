Fernández también destacó la lucha feminista, llevada a cabo con mayor énfasis en los últimos años: “Así como la Argentina les dio derechos a los chicos y científicos para estudiar, también les dio derechos a las mujeres. La primera fue Evita, que se ocupó de que la mujer tenga voz y voto. Y un día las mujeres salieron y votaron. Y fueron avanzando en la sociedad. El domingo fue el día de la madre, nada de lo que soy si Celia no hubiese hecho por mí todo lo que hizo. Todos tenemos una enorme deuda con nuestras madres y mujeres. Afloró ante todos nosotros un colectivo increíble, el colectivo feminista. Y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. No sólo descubrimos que eran víctimas de violencia de género, nos dimos cuenta cuánto las habíamos discriminado. Decimos que somos iguales pero no las tratamos igual. Eso debe avergonzarnos, las personas somos distintas pero la ley no debe ser distinta. Y la diversidad de las personas no puede justificar diversidad en las leyes”.