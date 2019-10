En La Plata, el distrito en el que María Eugenia Vidal atiende ocasionalmente, Julio Garro dice que no va a hacer campaña en contra de Macri si no que apunta a restarle a Alberto Fernández los votos de su candidata local, Saintout, diputada provincial ultra K. Acompañó a Cristina Kirchner en los pasos de la ex presidenta por Comodoro Py.