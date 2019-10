Tras el recreo con Peña y su asesores, Macri regresó a su agenda cotidiana. Su atención esta en la economía y el constante retiro de dólares en los bancos públicos y privados. El presidente apuesta a la segunda vuelta, pero si ello no ocurriera, no quiere que las arcas del Banco Central aparezcan diezmadas por la crisis económica y financiera. Macri ya no tiene contacto informal con Fernández, pero sabe de su preocupación sobre las reservas y desea hacer una transición ordenada, si el domingo no puede cumplir su sueño electoral.