Alberto Fernández (60) llega puntual a la entrevista en la casa de su jefe de prensa, Juán Pablo Biondi. Nos saludamos y a pesar de que cuenta que no durmió bien, se lo nota de muy buen humor. Me agradece que esta vez, a diferencia de la primera nota que hicimos para esta sección, no lo haré tocar la guitarra. Le respondo sonriendo: “no lo hago por vos, sino por la gente”. Fernández se ríe y me dice: “está bien que pienses en la gente”. Es momento de comenzar la entrevista: