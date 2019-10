Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o “arrepentido” de la causa, tras lo cual lo siguió un grupo importante de empresarios y ex funcionarios. La lista de “arrepentidos” ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo superó las 30 personas, entre ellas el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido también por enriquecimiento ilícito); el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y un grupo importante de empresarios como ser Angelo Calcaterra (ex de IECSA), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, entre otros.