“Teníamos que mostrarles a los argentinos un acuerdo amplio, que habíamos crecido, que habíamos madurado”, arrancó Sergio Massa su último discurso de campaña, y hasta citó al Martín Fierro para reflejar los efectos de las peleas entre peronistas los últimos cuatro años. “Queremos un país en paz con progreso y con justa distribución del ingreso”, prometió a viva voz, y le apuntó a Mauricio Macri a quien le dejó un mensaje: “Quiero pedirle que no haga más daño, el lunes los argentinos habrán hablado con su voto, que sea responsable y haga un equipo de transición y no siga portándose como un chico caprichoso que siente que no le prestaron un juguete y lo rompe” .