Garro sabe que su gestión puede culminar el 10 de diciembre. “En caso de no ser reelecto me voy super conforme, sentí que la gente en el 2015 nos dio una misión a 30 meses de una inundación -lo peor que nos pasó como platenses-, que fue meternos de cabeza en obras hidráulicas, sensores en los arroyos, una aplicación donde los vecinos saben cuando, como, cuanto y donde llueve”. “Siento que puedo caminar por la calle y la gente me lo reconoce, eso vale mucho, uno cuando entra en política tiene que pensar como se va, y yo me voy con la frente en alto pudiendo caminar con mi familia por la calle y eso no tiene precio” , concluyó Garro.