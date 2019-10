Para muchos en el PJ bonaerense, Axel Kicillof, candidato a gobernador podría tener cortocircuitos con la agrupación. Para Máximo Kirchner, Kicillof es el ¨novio perfecto para la provincia de Buenos Aires¨ y el conflicto que suponen algunos por si es o no de La Cámpora, no lo es para ellos. ¨¿Tan mal no hicimos el armado en provincia no? Los números de las PASO los conocemos todos¨, dijo la noche de las PASO el hijo de la ex presidente frente a un exultante Alberto Fernández.