Consciente de que a la Argentina le esperan tiempos muy difíciles, el candidato opositor dijo que - a diferencia del Presidente- no se va a quejar por la herencia que le dejan. “Siento que ahora depende de nosotros que las cosas se hagan bien. Voy a poner todo mi esfuerzo para que las cosas se hagan bien. Va a depender centralmente de mí y de nuestra fuerza política y eso me da tranquilidad”, señaló Fernández, quien no dudó en responsabilizar a Macri por la última crisis económica. “Lo que pasó es culpa de él” aseveró.