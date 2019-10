“No es un candidato hecho por el marketing o el coacheo”, se excusaron desde su equipo de campaña. El Frente NOS busca mostrar al ex vicepresidente del Banco Nación y ex director de Aduana como un “ciudadano” que “ha decidido ser la voz de todos los que ven un país destruido en valores”. Además, se mostraron conformes con que Gómez Centurión haya sido un orador “propositivo” que “no mintió con los datos”.