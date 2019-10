“Mientras estuvo internado esos dos meses, yo seguía en funciones. Todos los días recibía un montón de gente que hacía quizás 20 años que no lo veía y que se había enterado porque había salido en todos lados que Macri había ido a verlo. No eran varios, eran decenas de personas que lo habían conocido a lo largo de su vida y que se ofrecían para lo que necesitara. Desde un gran empresario hasta un soldado, un tipo humilde que hacía 20 años que no lo veía, que había estado a sus órdenes en Malvinas, y se ofrecía para cuidarlo. Muchos de los que venían o llamaban por teléfono decían que le debían su formación, sus valores. Marcó a mucha gente como me marcó a mí”, señala aún sorprendido por las muestras de afecto y agradecimiento a su amigo y entonces jefe.