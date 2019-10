Como ganar la elección no es un objetivo realista, los tres candidatos intentarán instalar temas periféricos y persuadir al electorado con propuestas radicales por fuera de la habitual estrategia “catch all" sugerida por los consultores políticos. Con ese método, esperan que el debate amplifique su voz y que sea un trampolín para conseguir algún diputado más. No tienen nada que perder y pueden arriesgar más.