Y siguió. "Yo no quiero ser hombre, no quiero dejar de pintarme las uñas, no quiero mostrar tetas caídas frente a la Catedral. Y eso no significa que nos convirtamos en machos crueles, agresores y violentos. Eso no es feminismo, eso es violencia” , lanzó en alusión al grupo de mujeres que se manifestó frente a la Catedral platense en reclamo por las históricas posturas de la Iglesia, antes del multitudinario y pacífico evento.