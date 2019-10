Si no porque Rodríguez Larreta desplegó desde las primarias un intenso operativo electoral que incluyó negociaciones con otros postulantes -José Luis Espert le cedió sus votos nacionales-, acuerdos con el sindicalismo -con Luis Barrionuevo, por caso, para apuntalar la fiscalización en el sur-, campaña “a lo conurbano” en la periferia y en las villas, saturación en el norte de la Ciudad y movilidad para los adultos mayores que, en un considerable número, no votaron en las PASO y que, para el jefe de Gobierno, no puede, o no debería, fallar.