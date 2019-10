"Frigerio esconde muchas cosas, a mí no me importa Frigerio. Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!”, gritó anoche la diputada en un acto partidario en el Club Aráoz, en la ciudad de Buenos Aires.