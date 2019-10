Cerca del ex ministro, observan con evidentes reparos la especie según la cual Lavagna sería vital, una pieza clave en el tablero que imagina Alberto Fernández. Pero aún en la hipótesis de un lugar excepcional en un eventual gabinete, asomarían otras cuestiones. “¿Alguien lo puede imaginar bajando de su lugar a ministro? Eso no cierra para su ego”, dice un ex legislador que lo conoce de otras épocas. Y un integrante de su actual equipo, más finamente, lo ve inviable por razones políticas y de “personalidad”. Por supuesto, no hay negativa a conversar “consensos” con otras fuerzas, empezando por la que resulte ganadora. Eso lo ha expuesto públicamente el propio Lavagna.