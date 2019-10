Y continuó: “Bueno esto es lo que nos pasó. Y hoy hemos vuelto a trabajar en base a la verdad, en base a decir estos son los problemas, que el Indec diga la verdad. Ellos han hecho una política de estado en base a mentir. No había ni presupuesto, no se sabía ni en qué e gastaba el dinero. No podíamos crecer ni generar empleo”.