Fernández no se comprometió con la invitación formal del Citi, pese a la insistencia diplomática del director Sullivan. Sin embargo, y en caso de vencer a Macri, ya no hay dudas en el Frente de Todos que se hará un viaje a Wall Street y DC para iniciar negociaciones de transición con los fondos de inversión y el FMI. Aún no está definido si Fernández encabezará la delegación, pero Nielsen, Matías Kulfas y Martín Redrado diseñan una agenda de trabajo que contempla a banqueros en New York y a los directores más influyentes del FMI vinculados a América Latina.