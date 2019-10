Durante otro pasaje de la entrevista, el ex jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner se refirió a Venezuela y un posible cambio en la política exterior de Argentina en el caso de ganar las elecciones. “El problema no es dónde está Argentina, si está o no en el grupo Lima, sino lo que dice. Uno puede estar allí y pedir que ayudemos a Venezuela a encontrar una salida y no promover una intervención como lo ha hecho una parte del grupo de Lima”, analizó.