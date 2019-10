En la historia de las prisiones preventivas de los últimos años, hay –sin embargo- algunos grises. Se trata de ex funcionarios que quedaron presos inicialmente en una causa en instrucción pero después fueron condenados (como el caso de Amado Boudou con Ciccone o Ricardo Jaime con Once). O de algunos que fueron a prisión recién cuando la sentencia en su contra se confirmó (es el caso de Juan Pablo Schiavi, por la tragedia de Once, a quien –no obstante- también se le dictó una preventiva en cuadernos; o de Luis D’Elía, detenido cuando se confirmó su condena por la toma de la comisaría 24 en 2004).