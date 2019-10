El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio ordenó las detenciones de un grupo de personas por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado en el atentado a la AMIA, por el Pacto con Irán, en un nuevo impulso que se le había dado a la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman. La prisión preventiva incluyó a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien no fue arrestada por sus fueros. Sí, en cambio, fueron presos el ex canciller Hector Timerman (con arresto domiciliario por razones de salud), el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y el ex titular de Quebracho Fernando Esteche. La Cámara Federal confirmó los procesamientos, pero no por traición a la Patria. El caso pasó rapidamente al Tribunal Oral, en donde las defensas pidieron excarcelaciones. D’Elia y Zannini quedaron liberados el 24 de marzo de 2018, pero esa libertad no llegó para Esteche porque ya tenía condenas previas (por daños y utilización de explosivos).