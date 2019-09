“¿Acaso todos los acusados de narcotráfico o los represores de la última dictadura tienen riesgos procesales porque pueden fugarse o entorpecer una causa? No, pero la decisión política es que esos delitos no sean excarcelables”, pregunta y responde –en off the record- un juez que resolvió varias de las prisiones preventivas en discusión ante la consulta de Infobae. Sin embargo, hasta antes de la gestión de Mauricio Macri, estos riesgos no parecían correr para los expedientes en donde se investigan los delitos cometidos por funcionarios.