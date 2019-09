Días atrás, el ex director de Yacyretá Oscar Thomas, preso en la causa de los cuadernos, había conseguido convertir su arresto domiciliario en excarcelación, aunque todavía no pudo concretarlo porque Bonadio fijó su fianza en $60 millones. La defensa de Thomas apeló el monto y ahora lo está discutiendo en la Cámara Federal. Otro de los que espera una respuesta para poder salir en libertad es Gerardo Ferreyra, el empresario de Electroingeniería que fue detenido en agosto de 2018 por el escándalo de las anotaciones del remisero Oscar Centeno. Ferreyra está arrestado en su casa por razones de salud, pero en base a que la causa ya se elevó a juicio y no hay medidas pendientes y con el aval del fiscal Carlos Stornelli también solicitó salir en libertad.