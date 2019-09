“Empezó el juicio. Yo esperaba esto. Vengo enfermo, me han operado de cáncer hace muy poquito, tengo problemas acústicos, tengo problemas psiquiátricos, pero no le tengo miedo a la Justicia. ¿Sabe por qué?. Porque de lo que me han acusado, vamos a demostrar… Me voy a ajustar a derecho ”, dijo Suárez a Infobae.