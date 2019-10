En Washington quieren contestar la pregunta clave -¿CFK ya es una leona herbívora o no? y Prado hace semanas que trabaja para resolver ese intríngulis de la realpolitik americana. El embajador releyó las páginas de Sinceramente, el best seller político de Cristina y de la última década, pero no le alcanza para su misión diplomática. Y avanzó un paso más para cumplir con su cometido.