“Macri me convoca a un déjà vu . Para mí este presente me convoca a muchos recuerdos. Cuando miro el presente, y miro lo que vamos a encontrar, definitivamente lo que veo es casi un país como el que resolvimos en 2003. El daño de la convertibilidad es semejante al daño que hizo Macri gobernando cuatro años”, sostuvo el ex jefe de Gabinete.