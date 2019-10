El candidato a presidente del Frente de Todos, se refirió también al goteo en las reservas del Banco Central y a la crisis que afronta la actual administración. " La confianza no se gana de un día para el otro, y el problema es que el que tiene que dar confianza hasta el 10 de diciembre es el gobierno. Pero el gobierno no está generando confianza, hace lo contrario. Así pasó con el fallo de la Corte (sobre IVA y Ganancias) . El Gobierno pierde una elección y se le ocurre cambiar el sistema impositivo supuestamente para beneficiar a la gente y no tiene en cuenta cómo perjudica a las provincias. Todo el gobierno es un gran acto de improvisación”, sentenció.