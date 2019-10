El martes, en el marco de una conferencia de prensa en San Juan, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió al conflicto aeronáutico que podría paralizar la actividad durante el fin de semana y les habló de manera directa a los pilotos: “Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer”, señaló.