Durante un breve discurso que fue transmitido por su equipo de campaña y del cual no se quisieron adelantar detalles -no se invitó a la prensa-, el mandatario aseguró además que el dato de pobreza que difundirá el Indec esta tarde será doloroso. “Lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo; no la ocultamos y nos hicimos cargo”, planteó.