- Nosotros le pedimos a la gente votar a favor de Mendoza porque tenemos una experiencia de gobierno, y una buena experiencia. No planteamos cosas irrealizables, no somos demagógicos, no decimos que vamos a hacer cosas que no vamos a poder hacer. La experiencia en el gobierno es poder mostrar a nuestra gente, y en eso radica la confianza que la gente deposita en nosotros. Entendemos que este en caso nuestra adversaria electoral no ha mostrado equipo, o muestra los mismos que había antes, o no los muestra pero están los mismos detrás de ella. Son en definitiva los mismos que dejaron en 2015 la provincia fundida.